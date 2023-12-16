Минздрав России: в 2023 году диспансеризация помогла выявить 1 млн болезней сердца и сосудов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2023 год диспансеризацию в России прошло 77 миллионов человек. За время ее проведения врачам удалось выявить 1 миллион сердечно-сосудистых заболеваний и около 50 тысяч злокачественных новообразований. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава страны по терапии и общей врачебной практике Оксану Драпкину.

— В этом году диспансеризацию прошли уже более 77 млн человек. Мы выявили более 1 млн сердечно-сосудистых заболеваний и около 50 тыс. злокачественных новообразований, при этом чуть больше половины онкологических заболеваний выявлены на ранних стадиях, когда прогноз лечения максимально благоприятный, — сообщила представитель ведомства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По ее словам, диспансеризация помогает вовремя выявить заболевания, не дать им перейти в хроническую форму, при этом профилактике болезни помогает здоровый образ жизни.

— Мы видим огромную роль программы модернизации первичного звена здравоохранения для наших граждан. Это, безусловно, и структурное наполнение поликлиник, ФАПов — всего, что входит в первичное звено, и внедрение бережных технологий, потому что нужно не только возвести стены, но и наполнить сутью поликлинику или другой объект первичной медико-санитарной помощи, который работает. Очень приятно становится работать врачам. Естественно, доступность становится выше, а самое главное — повышается доверие пациентов к врачам, это очень важно, — отметила Драпкина.

В Татарстане за три года удалось снизить смертность от болезней сердца на 17%. Сейчас в республике сформирована служба поликлинических кардиологов — работают 72 врача. В прошлом году их было только 22. Кроме того, Татарстан участвует в федеральном проекте «Персональные медицинские помощники». Благодаря ей тысячи пациентов с высоким давлением дистанционно передают свои данные врачам и получают консультацию, находясь дома.



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Александр Зарипов