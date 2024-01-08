Татарстанские спортсмены заняли призовые места на гонках дронов в Нижегородской области

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Нижегородской области прошли соревнования по гонкам на дронах «Нижегородская Поземка» организованные РО ДОСААФ России. На них спортсмены Федерации гонок дронов Татарстана заняли пять призовых мест из девяти, сообщает пресс-служба ФГД РТ.

Призовые места достались татарстанским спортсменам в номинациях: «Гонка FPV-новичок», «Гонка FPV-профи микро Whoop», «Гонка FPV-профи Whoop». В номинации «Гонка FPV-профи Whoop» гонщик из республики Ильяс Хисамиев занял первое место.

В соревнованиях также участвовали спортсмены из Московской, Нижегородской и Ивановской областей.

— Наши ребята себя достойно показали. Да, были моменты где можно было себя лучше реализовать, но в целом, мы считаем, пять призовых мест из девяти — результат хороший! — прокомментировал руководитель Федерации гонок дронов Татарстана Георгий Дикопольский.

В декабре Федерация гонок дронов Татарстана провела отбор претендентов в команду пилотов «Ак Барс». Возраст участников варьировался от 14 лет и старше. Претенденты соревновались в нескольких дисциплинах: сначала письменный тест на знание устройства дрона и принципы его работы, далее полеты в симуляторе, после полет на реальном дроне.

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Максим Кокунин