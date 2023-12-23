Федерация гонок дронов Татарстана провела отбор претендентов в команду пилотов

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Федерация гонок дронов Татарстана провела отбор претендентов в команду пилотов «Ак Барс». Мероприятие прошло в казанском ИТ-парке, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ФГД республики.

Возраст участников варьировался от 14 лет и старше. Претенденты соревновались в нескольких дисциплинах: сначала письменный тест на знание устройства дрона и принципы его работы, далее полеты в симуляторе, после полет на реальном дроне.

— Приятно видеть ребят различных возрастов, которые себя активно проявляют в сфере беспилотной авиации. Мы проведем отбор по итогу, которого будет сформирована команда от Республики Татарстан для участия в соревнованиях различных уровней, — прокомментировал мероприятие руководитель Федерации гонок дронов Татарстана Георгий Дикопольский.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Напомним, в прошлые выходные татарстанские спортсмены заняли третье место на соревнованиях по дронам на Кубке мэра Москвы. Третью строчку в личном зачете занял пилот Булат Нургалиев из Казани. Он же вместе с Владиславом Торопкиным взял третье место в командном зачете. Всего на состязаниях было 16 человек из разных регионов России.

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Максим Кокунин