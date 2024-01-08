Милиция Киргизии задержала россиянина, объявленного в международный розыск

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Милиция Киргизии задержала гражданина России, объявленного в международный розыск по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

— В Бишкеке сотрудниками МВД задержан гражданин Российской Федерации, находившийся в межгосударственном розыске за различные преступления, в том числе за тяжкие. Правоохранительные органы России инкриминируют ему кражу, изнасилование, подделку документов, — рассказал представитель ведомства.

Россиянин с инициалами А.Р. был объявлен в розыск главным управлением МВД России по Алтайскому краю. «Объявленный в розыск гражданин задержан благодаря современным технологиям, которые активно внедряются и применяются в деятельности органов внутренних дел. Его зафиксировали камеры с функцией распознавания лиц», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в декабре Вахитовский райсуд Казани санкционировал заочный арест для 36-летнего Максима Пузанова по делу ОПС «Тукаевские». МВД Татарстана объявило его в международный розыск, заочно обвинив в вымогательстве в составе организованной группы и участии в преступном сообществе.



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Максим Кокунин