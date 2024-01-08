Сегодня в Казани ожидается до -21 градуса

Фото: realnoevremya.ru

В понедельник, 8 января, в Казани ожидается аномально холодная и облачная с прояснениями погода. Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в столице республике прогнозируется от -19 до -21 градусов. Ветер западный, юго-западный 3—8 м/с. На дорогах гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -18 до -23 градусов. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. На дорогах сохранится гололедица.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Напомним, вчера жителей Татарстана и Казани предупредили об ухудшении погодных условий ночью и утром 8 января.

В республике с 4 по 9 января объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Из-за сильных морозов в Казани начали отменять массовые культурные мероприятия.



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Галия Гарифуллина