После вмешательства прокуратуры в подмосковные дома вернули подачу тепла

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Теплоснабжение в домах в Подмосковье, где проживают более 110 тысяч человек, восстановлено, сообщается в telegram-канале прокуратуры Московской области.

— После вмешательства органов прокуратуры устранены последствия аварийных ситуаций и произведены необходимые ремонтные работы в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Московской области, — говорится в сообщении.

Сегодня подача тепла восстановлена в более 400 многоквартирных домов и свыше 3 тыс. домовладений, жителями которых являются 110 тыс. человек.

— В связи с допущенными нарушениями федерального законодательства главам городских округов и руководителям ресурсоснабжающих компаний внесено 26 представлений, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, — добавили в прокуратуре.

В сообщении надзорного ведомства уточняется, что по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина городские и районные прокуроры работают на местах коммунальных аварий. Благодаря этому «увеличено количество аварийно-ремонтных бригад, задействованы мобильные подстанции и блочно-модульные котельные».

Напомним, в подмосковном Подольске причины прорыва теплотрасс будут расследоваться по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



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Галия Гарифуллина