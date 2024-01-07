В Подольске возбудили уголовное дело по факту прорыва теплотрасс

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В подмосковном Подольске выяснят причины прорыва теплотрасс. Причины будут расследованы по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщило ГСУСК по Московской области в Telegram-канале.

— По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — заявили в ведомстве.

4 января по причине неправильного использования работниками закрытого акционерного общества котельной в Подольске прорвало теплотрассы. В результате жилые дома, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения, расположенные в микрорайоне Климовск, оказались лишены тепла и горячей воды.

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Галия Гарифуллина