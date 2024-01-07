В Бавлинском районе Татарстана произошло массовое ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На трассе М-5 «Урал» на территории Бавлинского района Татарстана столкнулись три автомобиля. Один человек скончался на месте, еще пятеро получили травмы, сообщили в прокуратуре Татарстана.

По предварительным данным, на 1267-м километре трассы М-5 «Урал» Hyundai Creta выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилями ВАЗ-2110 и Lada Kalina.

В результате ДТП женщина 1975 года рождения скончалась на месте. Госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ еще пятерых человек. 56-летний водитель кроссовера не пострадал.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На место аварии выехал заместитель Бавлинского городского прокурора Артем Родионов. Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, в Казани за 6 января поступило 156 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Кроме того, за прошедшие сутки были задержаны 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения и два автомобилиста, не имевших прав управления транспортным средством.

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Галия Гарифуллина