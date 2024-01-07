За сутки на дорогах Казани произошло 156 ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани за 6 января поступило 156 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В четырех из них не обошлось без пострадавших, рассказали в Госавтоинспекции столицы Татарстана.

Кроме того, в городе за прошедшие сутки были задержаны 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения и два автомобилиста, не имевших прав управления транспортным средством.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Госавтоинспекции Казани заявили, что четверых граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Напомним, за 5 января в городе поступило 125 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Обошлось без жертв. Помимо этого, сотрудниками ведомства были задержаны девять водителей в состоянии алкогольного опьянения и один автомобилист, не имевший права управления транспортным средством.

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Галия Гарифуллина