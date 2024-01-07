Эксперт: главный вызов для бизнеса России — это дефицит кадров

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

Основным вызовом, который сегодня стоит перед российскими предпринимателями, является проблема дефицита кадров. Такое мнение высказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

— Что касается вызовов, с которыми наши деловые люди сталкиваются, то они постоянно меняются. Если в начале года это были проблемы, связанные с логистикой, с оплатами, с расчетами, с допусками к финансовым ресурсам, то сейчас на первое место вышли проблемы трудовых ресурсов, — цитирует Титова «РИА Новости».

По его словам, ситуация осложняется тем, что промышленное развитие в России совпало с демографической ямой. Титов отметил, что нехватка специалистов ощущается «практически во всех отраслях, по данным опроса Института экономики роста им. П.А. Столыпина, в сентябре прошлого года, например, дефицит кадров испытывали 54% компаний».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, 2023 год Татарстан завершил с рекордно низкой безработицей в регионе. С одной стороны, это прекрасный итог: безработных в республике ничтожно мало, с другой — для экономики и ее дальнейшего развития это плохо: на рынке дефицит кадров, особенно острый в производстве, строительстве и ретейле.

В 2024 году такое положение вещей продолжит тормозить развитие республиканской экономики и станет причиной головной боли для руководства региона. Что делать Татарстану — переманивать кадры у соседей, удерживать талантливую молодежь на местах или привлекать мигрантов, попыталась разобраться аналитическая служба «Реального времени».

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Галия Гарифуллина