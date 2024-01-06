Воздушная цель сбита российскими ПВО на подлете к Белгороду

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Система ПВО сбила воздушную цель в Белгородском районе. Об этом в своем telegram канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— В Белгородском районе системой ПВО сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал он.

Напомним, Белгород подвергается массированным атакам ВСУ с 30 декабря. Число жертв атаки превысило 24 человека. По обновленной информации, в больницах Москвы и Белгородской области находится 74 раненых, 20 человек в реанимации столицы России. 31 декабря Украина выпустила 194 снаряда по Белгородской области. Власти Москвы выразили готовность оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.

2 января ВСУ трижды за день обстреляли Белгород. В результате инцидента погиб водитель автомобиля, рядом с которым разорвался снаряд. Ночью на 5 января над Белгородской областью отечественные силы ПВО уничтожили 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», запущенных Вооруженными силами Украины.

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Галия Гарифуллина