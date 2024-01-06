Рождественское богослужение с митрополитом Кириллом будут транслировать в прямом эфире на ТНВ
На телеканале «Новый Век» пройдет прямой эфир праздничного богослужения в честь Рождества Христова.
Оно состоится в Соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Возглавит Божественную литургию митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Начало трансляции запланировано на 23:50.
Зрители смогут посмотреть трансляцию праздничного богослужения также на сайте tnv.ru и в официальной группе в соцсети «Вконтакте».
Напомним, 3 января в Татарстанской митрополии анонсировали служения митрополита Кирилла в Рождественский сочельник и в праздник Рождества Христова. Мероприятия пройдут в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери на улице Большой Красной, 5.
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