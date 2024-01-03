В Татарстанской митрополии раскрыли план рождественских мероприятий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстанской митрополии анонсировали служения митрополита Кирилла в Рождественский сочельник и в праздник Рождества Христова. Мероприятия пройдут в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери на улице Большой Красной, 5.

В Рождественский сочельник 6 января состоится литургия святителя Иоанна Златоуста. Начало богослужения в 8.00, а уже в 17.00 начнется всенощное бдение.

В 23.30 на территории собора проведут ночную Божественную литургию. В 16.00 7 января состоится Великая рождественская вечерня.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В храмах Татарстанской митрополии состоялись торжественные богослужения, посвященные празднеству. В них поучаствовал фотограф «Реального времени».

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Айрат Назипов