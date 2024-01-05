УНИКС одержал победу над «Руной»
Казанский баскетбольный клуб УНИКС выиграл московскую «Руну» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в гостях. Игра прошла на стадионе «Динамо» в Москве.
Матч закончился со счетом 84:78 в пользу казанцев.
Баскетболистам УНИКСа удалось оторваться уже в первой четверти на 7 очков — первый отрезок матча завершился со счетом 26:19. После первой половины игры казанцам удалось сохранить преимущество за собой (46:41). После перерыва казанские спортсмены вырвались вперед сразу на 16 очков (72:56).
Следующая игра казанцев состоится 8 января. УНИКС встретится с ФК «Енисей» из Красноярска.
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