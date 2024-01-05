В татарстанские центры психолого-педагогической помощи за год обратились почти 100 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане почти 100 тысяч человек было охвачено различными формами работ центров психолого-педагогической помощи за 2023 год. Помимо индивидуальных обращений, проводились и групповые работы, а также социально-реабилитационная, методическая и информационно- просветительская деятельность, рассказали в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Более 17 тысяч человек обратились непосредственно к специалистам центров за психологической помощью — это на 22% больше, чем в 2022 году.



Самыми распространенными причинами обращения стали личностные проблемы, вопросы, связанные с общением и взаимоотношениями, а также психодиагностические исследования.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Благодаря поддержке раиса РТ Рустама Минниханова с 2022 года проводится капитальный ремонт центров психолого-педагогической помощи. В 2022 году в 5 районах Татарстана отремонтировано 15 объектов, в 2023 году — 9 центров в 4 районах республики, а в 2024 году мы планируем обновить 6 центров в 5 городах республики. Работа центров — это не только индивидуальная психологическая поддержка молодежи, но и важный механизм профилактики и предупреждения суицидов, травли в подростковой и молодежной среде, — подчеркнул министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.



А разными формами помощи в онлайн-формате были охвачены практически полмиллиона человек.



В ведомстве напомнили, что молодежь Татарстана может обратиться за бесплатной квалифицированной психологической помощью в центры психолого-педагогической помощи детям и молодежи в Казани, Набережных Челнах, Лениногорске, Нижнекамске, Чистополе, Бугульме и Альметьевске.



В июле — декабре психологи и психотерапевты в Татарстане стали востребованнее на 22%. Об этом говорят данные исследования. Говоря о стране в целом, никогда не посещали психологическую консультацию 80% россиян. Обращались за помощью психолога лишь 18% респондентов.



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Илина Хакимова