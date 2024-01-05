Минэнерго России: из-за холодов во многих регионах энергетики переведены в режим повышенной готовности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во многих регионах России из-за установившейся аномально холодной погоды энергетики переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

— В частности, обеспечивается готовность резервных источников, усилена работа аварийных бригад, — говорится в сообщении.

Однако в ведомстве не стали уточнять, в каких конкретно регионах энергетиков перевели на особый режим.

В большинстве российских регионов в январе наступили аномальные морозы, не обошли они и Приволжский федеральный округ (ПФО), куда входит и Татарстан. Напомним, в республике с 4 по 9 января объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды.

скриншот realnoevremya.ru/meteoinfo.ru

В пятницу, 5 января, в Казани установится аномально холодная и облачная погода с прояснениями. Днем в столице республики ожидается от -17 до -19 градусов. На дорогах сохраняется гололедица. Вчера татарстанцев предупредили, что сегодня утром температуры воздуха в Татарстане могут понизиться до -25... -28˚С (в Казани до -25˚С).

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Илина Хакимова