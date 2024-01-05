В Казани на V этапе Кубка России по лыжным гонкам соберутся лучшие лыжники страны

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани с 10 по 15 января пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. В столицу Татарстана приедут около 200 лучших спортсменов со всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ожидается, что участие в гонках примут таких именитые спортсмены, как Александр Большунов, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Александр Терентьев, Иван Горбунов, Вероника Степанова, Мария Истомина, Лидия Горбунова и Дарья Непряева.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Лыжники будут соревноваться в гонке свободным стилем, спринте классическим стилем и скиатлоне. Состязания пройдут в лыжно-биатлонном комплексе поселка Мирного.

В следующем месяце 2024 года в Татарстане состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования запланировали на 10 февраля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова