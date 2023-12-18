В 2024 году «Лыжня России» в Татарстане пройдет 10 февраля

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Татарстане состоится 10 февраля 2024 года. Даты проведения соревнований утвердил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Минспорту Татарстана поручено организовать работу по проведению мероприятия, а также привлечь к участию татарстанцев разных возрастов. Руководителям органов государственной власти, предприятий и организаций различных форм собственности предложено поручить своим сотрудникам поучаствовать в «Лыжне России».

К мероприятию привлекут и сотрудников МВД. Они должны обеспечить охрану правопорядка в местах проведения соревнований.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В этом году «Лыжня России» состоялась 11 февраля. Спортивный праздник организовали на четырех площадках.

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Айрат Назипов