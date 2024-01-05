В зимней творческой смене «Созвездия-Йолдызлык» участвуют 220 татарстанских детей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» возобновил зимнюю творческую смену для победителей и лауреатов проекта. В 2024-м году участие в ней смогли принять более 200 детей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе.

— Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и личного участия министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова у нас впервые за три года появилась возможность вновь провести зимнюю творческую смену для 220 детей из 18 районов Татарстана, — рассказал генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов.

Отдельно он отметил главу Нижнекамского района Рамилю Муллину за помощь в организации. Также Туманов поблагодарил глав районов, выделивших трансфер для своих детей. По словам продюсера фестиваля, в этом году к ним смогли присоединиться лауреаты из Ютазинского, Бавлинского и Верхнеуслонского районов республики.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Победители и лауреаты фестиваля принимают участие в творческих мастер-классах, где именитые деятели культуры Татарстана делятся с ними своим опытом и знаниями.

А 6 января дети примут участие в концерте для семей участников СВО.



Заключительный гала-концерт XXIII открытого республиканского молодежного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» прошел в Казани 19 апреля. В нем приняли участие дети, завоевавшие призовые места в суперфиналах конкурса.



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Илина Хакимова