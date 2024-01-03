Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту ДТП с 6-летним ребенком
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения после смертельного ДТП с участием 6-летнего ребенка. На место аварии выехал прокурор Верхнеуслонского района Татарстана Василий Егоров, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
После аварии пострадавших доставили в Буинскую ЦРБ и ГКБ №7 Казани. Их состояние уточняется.
Напомним, смертельная авария произошла в 16.30 на 53-м километре автодороги Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым