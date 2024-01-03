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Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту ДТП с 6-летним ребенком

19:49, 03.01.2024
Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту ДТП с 6-летним ребенком
Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения после смертельного ДТП с участием 6-летнего ребенка. На место аварии выехал прокурор Верхнеуслонского района Татарстана Василий Егоров, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

После аварии пострадавших доставили в Буинскую ЦРБ и ГКБ №7 Казани. Их состояние уточняется.

предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

Напомним, смертельная авария произошла в 16.30 на 53-м километре автодороги Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
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