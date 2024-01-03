В ДТП на трассе в Татарстане погибла 6-летняя девочка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Смертельная авария произошла в среду, 3 января, в 16.30 на 53 км трассы Казань-Ульяновск в Верхнеуслонском районе Татарстана. В результате столкновении двух машин погибла 6-летняя девочка, еще три человека получили травмы.

На дороге столкнулись Toyota Corolla и Toyota Camry. По данным ГИБДД, водитель последней выехал на встречную полосу, где и столкнулся со второй машиной.

Помощь медиков понадобилась двум пассажирам автомобиля Toyota Camry, в салоне которого находился и 6-летний ребенок. Также пострадал водитель Toyota Corolla.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

27 декабря в Мордовии произошла серьезная авария с участием кареты скорой помощи на трассе в Краснослободском районе. В результате аварии пострадали три человека. Их доставили в Краснослободскую ЦРБ.



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Айрат Назипов