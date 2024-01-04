Врач назвал эффективные способы сжечь калории в новогодние каникулы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников посоветовал россиянам сжигать калории с помощью игр в снежки, катания с горки на санках и на лыжах. При этом он призвал не создавать слишком плотный график активностей.

— Зимние забавы, кроме ярких эмоций, еще и помогут сжечь много калорий. Полезны и достаточно энергозатратны даже самые простые игры на свежем воздухе: можно поиграть в снежки, слепить снеговика, построить снежную крепость, покататься на санках с горки, — объяснил он.

Врач отметил, что полезно проводить время на беговых лыжах, во время занятия можно сжигать от 800 до 1 100 калорий в час.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Если интенсивные занятия не по силам, в любом случае не стоит сидеть дома. Даже просто пешие прогулки по нарядным улицам обеспечат умеренную физическую нагрузку, — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, психолог назвала эффективные способы отдыха в новогодние праздники. Она призвала россиян не листать соцсети и не смотреть видеоролики без смысловой нагрузки.



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Айрат Назипов