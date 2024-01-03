Психолог назвала эффективные способы отдыха в новогодние праздники

Россиянам стоит ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а не отсыпаться за весь прошедший год. Такой совет жителям страны дала психолог «СберЗдоровья» Дарья Якуба.

— Если после шумного застолья у вас нет сил на новогоднюю ярмарку, вы можете устроить себе расслабленный день с книгой, любимым фильмом или хобби. К сожалению, многие сейчас предпочитают «отдыхать» с помощью гаджетов, листания социальных сетей и просмотра видеороликов без смысловой нагрузки. Такой вид досуга — не только зря потраченное время, которое можно было провести с пользой, он может привести или усугубить проблемы со здоровьем, — приводит ее слова RT.

Она также рекомендовала россиянам вовремя подмечать признаки усталости и эмоционального перегруза и делать паузы.

— Если человек не способен провести длительное время без бесполезного потребления контента, то здесь уже может потребоваться помощь специалиста. Также важно знать, что после длительных выходных некоторые люди сталкиваются со снижением продуктивности и концентрации, иногда — с хандрой и апатией. Это происходит из-за так называемого позитивного стресса, когда после отдыха и положительных эмоций снижается уровень адреналина. Этот гормон вырабатывается не только на фоне ощущения опасности и негативного стресса. В частности, от него зависит наша внимательность и эффективность, — объяснила она.

За пару дней до завершения длинных выходных необходимо постепенно возвращаться к рутинному распорядку дня, сообщила собеседница.

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Айрат Назипов