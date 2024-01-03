Евросоюз расширил антироссийские санкции

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Евросоюз добавил в список санкций компанию «Алроса» и ее гендиректора Павла Маринычева. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

В ЕС уточнили, что алмазная отрасль имеет стратегическое значение для российской экономики, а «Алроса» участвует в экономическом секторе, представляющем «существенный источник дохода» для правительства России.

В декабре Евросоюз утвердил 12-й антироссийский пакет санкций. Новые ограничения запрещают ввозить в ЕС произведенные и обработанные в России алмазы, а также в третьих странах, с экспортом из России, с 1 января 2024 года.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Министр финансов России, глава наблюдательного совета «Алроса» Антон Силуанов заявил, что компании, специализирующиеся на добыче алмазов, перенаправят сбыт на другие рынки. По его мнению, санкции нанесут вред тем, кто их вводит.

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Айрат Назипов