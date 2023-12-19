Россия начнет искать новые рынки сбыта алмазов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Компании, специализирующиеся на добыче алмазов, перенаправят сбыт на другие рынки. Такие планы озвучил министр финансов, глава наблюдательного совета «Алроса» Антон Силуанов.

— Санкции не первый раз же вводятся, мы видим, какие последствия от этих санкций. Мы просто будем перенастраивать рынки сбыта на другие регионы. Уверен, что это не принесет пользу тем, кто вводил эти санкции, — приводит его высказывания «Интерфакс».

По словам Силуанова, доля России на этом рынке существенная. При высоком спросе на драгоценные камни российские алмазодобытчики найдут других покупателей, выразил уверенность глава Минфина.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Накануне Евросоюз утвердил 12-й антироссийский пакет санкций. Новые ограничения запрещают ввозить в ЕС произведенные и обработанные в России алмазы, а также в третьих странах, с экспортом из России, с 1 января 2024 года.

По итогам 2022 года Россия впервые произвела более трети всех натуральных алмазов в мире. Вместе со странами Африки страна заняла почти 90% мирового рынка.



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Айрат Назипов