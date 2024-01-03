Рустам Минниханов выразил слова соболезнования близким Рафила Нугуманова

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования в связи со смертью экс-заместителя министра внутренних дел по республике Рафила Нугуманова. Телеграмму от его имени, направленную в адрес супруги, родных и близких Нугумманова, зачитал на церемонии прощания вице-премьер республики Василь Шайхразиев.

— Рафил Нугуманов — признанный профессионал правоохранительной системы, многие годы своей жизни отдавший непростой службе. Он внес огромный вклад в укрепление и совершенствование работы органов внутренних дел Татарстана, в обеспечение спокойствия и благополучия сограждан. Его активная парламентская и общественная деятельность стала ярким примером верности служению долга и принципов верховенства закона, большой работоспособности и высокой гражданственности, — сказано в телеграмме.

Рустам Минниханов назвал Рафила Нугуманова «деятельным, неравнодушным и целеустремленным» человеком, передает пресс-служба Госсовета Татарстана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня в Казани простились с Рафилом Нугумановым, который последние годы занимал должность зампредседателя Комитета Госсовета республики по законности и правопорядку. Он умер на 75-м году жизни. Его похоронят на Арском кладбище.

Соболезнования накануне выразил председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Глава парламента назвал Рафила Нугуманова «светлым, отзывчивым и неравнодушным человеком». Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов заявил, что Рафил Нугуманов пользовался авторитетом среди военных, политиков и руководителей.

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Айрат Назипов