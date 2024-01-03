В Казани проходит церемония прощания с Рафилом Нугумановым

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В столице Татарстана в эти минуты проходит церемония прощания с экс-заместителем министра внутренних дел по Татарстану и зампредседателя Комитета Госсовета республики по законности и правопорядку Рафилом Нугумановым. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Попрощаться с Рафилом Нугумановым пришли президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, вице-премьер республики Василь Шайхразиев, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов и другие.

Рафил Нугуманов умер на 75-м году жизни. Многие годы он занимал должность заместителя министра внутренних дел по Татарстану.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Соболезнования накануне выразил председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Глава парламента назвал Рафила Нугуманова «светлым, отзывчивым и неравнодушным человеком». Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов заявил, что Рафил Нугуманов пользовался авторитетом среди военных, политиков и руководителей.

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Айрат Назипов, Ирина Плотникова