Фарид Мухаметшин выразил соболезнования в связи с кончиной Рафила Нугуманова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин от имени депутатов парламента и от себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Рафила Нугуманова. Он направил телеграмму в адрес супруги Людмилы Нугумановой.

— Это огромная утрата для всей республики. Заслуженный работник органов внутренних дел Российской Федерации, трудолюбивый, инициативный и компетентный руководитель, на протяжении двух созывов он достойно представлял интересы своих избирателей в Государственном Совете Республики Татарстан. Для многих был образцом профессионализма и человеческой порядочности, — сказано в телеграмме.

Глава парламента назвал Рафила Нугуманова «светлым, отзывчивым и неравнодушным человеком».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Слова соболезнования выразил и депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

— Я был мальчишкой, когда Рафиль абый приехал в г. Агрыз. Он пользовался огромным авторитетом: среди нас, дворовых мальчишек, среди пожилых и уважаемых людей. Позже, работая в правительстве Татарстана, я увидел его авторитет среди военных, политиков и руководителей! Он всегда находил добрые слова, был искренним и требовательным человеком, — написал он в своем telegram-канале.

Рафил Нугуманов умер на 75-м году жизни. Многие годы он занимал должность заместителя министра внутренних дел по Татарстану.



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Айрат Назипов