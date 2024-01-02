Умер бывший замминистра внутренних дел Татарстана Рафил Нугуманов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 75-м году жизни скончался экс-заместитель министра внутренних дел по Татарстану и заместитель председателя Комитета Госсовета республики по законности и правопорядку Рафил Нугуманов. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Рафил Нугуманов родился 1 июля 1949 года в деревне Салтыганово Кайбицкого района ТАССР. В 1978 году начал работать руководителем Управления уголовного розыска по делам несовершеннолетних отдела профилактической службы УУР МВД ТАССР. Структуру МВД покинул в должности замминистра в 2009 году. На протяжении пяти лет был депутатом Госсовета Татарстана. Затем перешел на работу в Общественную палату Татарстана.

Рафил Нугуманов был награжден орденом Мужества, медалями «В память 1000-летия Казани», «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», «За отличие в охране общественного порядка» и «За доблестный труд».

Информация о дате и месте похорон появится позднее.

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Айрат Назипов