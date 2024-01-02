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Саудовская Аравия объявила о присоединении к БРИКС

17:51, 02.01.2024
Саудовская Аравия объявила о присоединении к БРИКС
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС. Об этом информирует государственный телеканал Al Ekhbariya.

— Королевство Саудовская Аравия получило полноценное членство в организации БРИКС среди шести других государств, что укрепит его положение на мировой арене, — сообщает СМИ.

С учетом России, Индии, Бразилии, КНР и Южной Африки число участников группы достигло десяти.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет, Эфиопия и Аргентина. Новый президент последнего государства Хавьер Милей отклонил приглашение стать участником БРИКС.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть
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