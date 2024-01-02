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Израиль отклонил предложение ХАМАС по обмену заложниками

08:58, 02.01.2024
Израиль отклонил предложение ХАМАС по обмену заложниками
Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Израиль отказался от нового соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Об этом информирует портал Axios со ссылкой на чиновников и источники.

Уточняется, что такое предложение Израилю поступило от египетских и катарских посредников 31 декабря.

Инициатива ХАМАС предполагала трехэтапный процесс, каждый из которых предусматривает прекращение боевых действий более чем на месяц в обмен на освобождение заложников.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Две недели назад ХАМАС отказалось от предложения Израиля прекратить огонь сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников. По словам одного из палестинских чиновников, «позиция ХАМАС остается неизменной: у них нет желания создавать гуманитарные паузы, движение хочет полного прекращения израильской войны в Газе».

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Айрат Назипов
ОбществоВласть
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