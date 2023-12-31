Боевое дежурство в новогодние праздники будут нести около 20 тысяч военнослужащих ПВО

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Порядка 1,8 тысячи военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения Вооруженных сил России проведут новогоднюю ночь на боевом дежурстве. За все новогодние праздники дежурство будут нести порядка 20 тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны.

— Более 1,8 тыс. военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь. <…> Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тыс. военнослужащих, — рассказали в ведомстве.

Первая армия противовоздушной и противоракетной обороны выполнила все подготовительные мероприятия, запланированные на уходящий год, добавили в министерстве.

Вчера ночью средства ПВО перехватили 32 беспилотника ВСУ над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями.



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Максим Кокунин