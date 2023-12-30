Минобороны: за ночь средства ПВО перехватили 32 беспилотника ВСУ
Средства ПВО за ночь перехватили 32 беспилотника ВСУ над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
— Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей, — приводит RT сообщение.
Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью. Инцидент произошел около 18 часов вечера. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, в результате инцидента никто не пострадал.
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