В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает RT со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).



Эпицентр стихии находился в 159 км к юго-западу от города Джаяпура, в котором проживают порядка 134 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 39 км.

В декабре землетрясение магнитудой 3,5 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Колебания земной поверхности зарегистрированы в районе Гёксун на юго-востоке страны в 16.37. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,46 километра.



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Маргарита Головатенко