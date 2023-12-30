«Ак Барс» одержал победу в «зеленом дерби»
«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в «зеленом дерби», игра завершилась счетом 3:2 в пользу казанцев.
В первом периоде «Ак Барс» забросил две шайбы. На 18-й минуте Кателевский оформил дубль. Казанцы закрыли «Салават» в собственной зоне, Артем Лукоянов отпасовал в центр Дмитрию, который поразил дальний угол. Счет составил 2:0.
Вторая двадцатиминутка прошла при значительном игровом преимуществе гостей. «Барсы» уступили по броскам в створ.
На 20-й секунде третьего периода уфимцы отквитали одну шайбу. Джошуа Ливо замкнул передачу партнера броском в дальнюю девятку.
За 5 минут до сирены «Ак Барс» заработал большинство, которое реализовал Никита Лямкин. Концовку встречи «Салават» доигрывал с пустыми воротами, заменив голкипера на шестого полевого. Уфа сократила отставание в счете до минимума, но «барсам» удалось сдержать натиск на последней минуте, прервав серию поражений.
«Ак Барс» завершил год на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка в 45 матчах.
5 января «Ак Барс» примет на своем льду «Адмирал», игра пройдет в «Татнефть Арене».
28 декабря «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд, уступив на «Татнефть Арене» магнитогорскому «Металлургу». Матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 1:4.
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