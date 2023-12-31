Россияне в январе увидят звездопад и самое большое Солнце

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале января жители России смогут наблюдать такие небесные явления, как звездопад Квадрантиды и самое большое Солнце года, сообщает Московский планетарий.



Первый новогодний звездопад можно будет наблюдать в ночь с 3 на 4 января. В пик активности метеорного потока Квадрантиды при ясном небе можно увидеть до 120 метеоров в час — это один-два метеора в минуту. Лучшее время для наблюдений — с полуночи и до рассвета.

3 января можно будет наблюдать самый большой диск Солнца в 2024 году, поскольку Земля приблизится к звезде на максимально близкое расстояние, сообщают «Известия Мордовии».

Пик звездопада Квадрантиды можно было наблюдать в ночь на 4 января 2023 года. Количество сгорающих в атмосфере метеоров составляло 110 в час.

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Маргарита Головатенко