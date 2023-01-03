В ночь с 3 на 4 января татарстанцы смогут увидеть пик звездопада Квадрантиды

Директор Астрономической обсерватории имени Энгельгардта Казанского федерального университета (КФУ) профессор Юрий Нефедьев рассказал, что в ночь с 3 на 4 января татарстанцы смогут увидеть пик звездопада Квадрантиды.

По его словам, метеорный поток, действующий с 27 декабря по 12 января, в этот период достигнет максимальной активности. Так, количество сгорающих в атмосфере метеоров может составить 110 в час.

Нефедьев отметил, что при ясной погоде можно будет увидеть до двух «падающих звезд» в минуту. Лучшим временем для наблюдения за звездопадом станет промежуток с полуночи и до трех часов утра.

Фото: pxhere.com

Напомним, в августе жители России могли наблюдать крупный метеорный поток Персеиды. Каждый час в небе пролетало около сотни «падающих звезд». Тогда старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН в Петербурге Николай Железнов рассказывал, что наблюдать за потоком метеоров лучше всего в рассветные часы.

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Максим Кокунин