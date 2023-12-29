Спецборт МЧС доставил в Москву еще 33 россиянина, эвакуированных из сектора Газа
Спецборт МЧС доставил в Москву 33 россиянина, включая 14 детей. Всех их эвакуировали из сектора Газа в Каир, откуда их вывез Ил-76.
Всего из зоны палестино-израильского конфликта спецрейсами МЧС эвакуированы 1 158 россиян и членов их семей.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин решил вывести оперативную группу МЧС России с территории Египта. За 2 месяца МЧС России направило 15 спецрейсов на Ближний Восток. Они доставили 350 тонн гуманитарных грузов.
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