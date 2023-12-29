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ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл «Енисей»

16:49, 29.12.2023
ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл «Енисей»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани обыграл красноярский «Енисей». Игра завершилась со счетом 0:3.

Следующая игра «Динамо-Ак Барс» пройдет в Центре волейбола 8 января 2024 года.

Напомним, в ноябре казанский ВК «Динамо-Ак Барс» победил «Динамо-Метар» в женской Суперлиге. Игра в Челябинске завершилась со счетом 3:2.

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Маргарита Головатенко
СпортВолейбол Татарстан
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