ВК «Динамо-Ак Барс» обыграл «Енисей»
Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани обыграл красноярский «Енисей». Игра завершилась со счетом 0:3.
Следующая игра «Динамо-Ак Барс» пройдет в Центре волейбола 8 января 2024 года.
Напомним, в ноябре казанский ВК «Динамо-Ак Барс» победил «Динамо-Метар» в женской Суперлиге. Игра в Челябинске завершилась со счетом 3:2.
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