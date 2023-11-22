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«Динамо-Ак Барс» победило «Динамо-Метар» в женской Суперлиге

19:15, 22.11.2023
«Динамо-Ак Барс» победило «Динамо-Метар» в женской Суперлиге
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский ВК «Динамо-Ак Барс» победил «Динамо-Метар» в женской Суперлиге. Игра в Челябинске завершилась со счетом 3:2 (25:21, 25:17, 21:25, 24:26, 15:9).

«Динамо-Ак Барс» с семью победами в восьми матчах занимает третье промежуточное место в турнирной таблице. На счету команды — 18 очков.

Следом с пятью победами идет красноярский «Енисей». «Динамо-Метар» с четырьмя победами и 12 очками — седьмое.

Казанский женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» победил саратовский «Протон» на своей площадке в матче седьмого тура чемпионата PARI Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 3:0.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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