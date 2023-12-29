В Татарстане появится новая особая экономическая зона — «Зеленая долина»

В Татарстане появится новая особая экономическая зона (ОЭЗ) «Зеленая долина», проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, следует из документов Комитета республике по охране объектов культурного наследия.



ОЭЗ возведут на территории Азнакаевского, Альметьевского, Заинского и Нижнекамского районов Татарстана, объекты появятся на общей площади 226,7 га.

Самая большая площадь отведена Нижнекамску — 123 га. По несколько участков расположится в Азнакаевском районе (четыре участка, 41,3 га), в Заинском (два участка, 16,5 га), в Альметьевском (пять участков, 45,9 га):



в окрестностях участка в Нижнекамском районе — крупные лесные массивы, степи, луга, пруды;

в Азнакаевском районе территории будущей экономической зоны находятся на северной и южной окраинах пгт Актюбинский. Три участка — на НГДУ «Азнакаевскнефть» №3, еще один — на юго-западе Актюбинска;

в Альметьевском районе расположены четыре выявленных археологических объекта: Нижнемактаминская стоянка, Нижнемактаминское местонахождение, Нижнемактаминский могильник и Альметьевский могильник. Работы по строительству их не затронут;

в Заинском районе есть два объекта культурного наследия — Новомавринское местонахождения и Новомавринское селище. На них строительство разворачивать не будут.

Десять инвестиционных проектов на сумму около 5 млрд рублей одобрили 13 декабря на заседании Инвестиционного совета Татарстана под председательством раиса республики Рустама Минниханова. В составе жилого микрорайона «Зеленая Долина» в Зеленодольском районе появятся спортивный и банный комплексы со спа-услугами общей стоимостью 330 млн рублей.

Банный комплекс с рестораном и спортивный центр появятся в Зеленодольске в течение ближайших двух лет. Реализация проекта запланирована на 2024—2025 годы. На реализацию проекта предусмотрено 330 миллионов рублей. Указанные объекты позволят создать в городе 110 рабочих мест.

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Маргарита Головатенко