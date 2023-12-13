В Зеленодольске раскрыли подробности проекта нового банного комплекса и спортивного центра

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

Банный комплекс с рестораном и спортивный центр появятся в Зеленодольске в течение ближайших двух лет. Реализация проекта запланирована на 2024—2025 годы, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана.

— Трудно представить в сегодняшнем мире жизнь без занятий спортом и без посещения спа-программ у женщин и банных процедур у мужчин. Эти объекты будут в доступном ценовом сегменте, чтобы каждый житель нашего города имел возможность стать потребителем услуг, — рассказал руководитель компаний MIR Group Тимур Егоров.

На реализацию проекта предусмотрено 330 миллионов рублей. Указанные объекты позволят создать в городе 110 рабочих мест.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района Татарстана

— Зеленодольск преображается, здесь появляются новые места для отдыха и досуга наших жителей. Инвестиционная привлекательность города растет, и мы благодарны Рустаму Нургалиевичу Минниханову за поддержку Зеленодольского района, — рассказал мэр города Михаил Афанасьев.

Проект одобрили на заседании Инвестиционного совета Татарстана под председательством раиса республики Рустама Минниханова. Ожидается, что объекты появятся вблизи микрорайона Мирный в составе строящегося жилого микрорайона «Зеленая Долина». В нем будут жить порядка 6,5 тысячи человек.



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Айрат Назипов