В Казани появятся новые граффити на подпорных стенах у дорог по маршрутам саммита БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани по маршрутам саммита стран БРИКС, который пройдет в 2024 году, появятся новые граффити на подпорных стенах у дорог. Об этом свидетельствуют данные тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Всего планируется отремонтировать и разрисовать подпорные стены на 19 объектах.

Речь идет о подпорных стенах, расположенных по ул. Баумана, ул. Вишневского, Фермском шоссе, ул. Университетской, Оренбургском тракте, ул. Чернышевского, ул. Бутлерова, ул. Кави Наджми, ул. Татарстан, 4-й транспортной дамбе, в Щербаковском переулке, по ул. Некрасова, ул. Пушкина, ул. Тихомирнова и ул. Ульянова-Ленина.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего на эти цели из бюджета Татарстана планируют выделить 143,3 млн рублей.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Все работы должны завершить до 22 ноября 2024 года.

В Казани по маршрутам саммита стран БРИКС должны установить новые урны. На эти цели из бюджета Татарстана готовы выделить 24,755 млн рублей. В общей сложности по маршрутам должно появиться около 5,3 тысячи урн.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова