В Казани появятся новые граффити на подпорных стенах у дорог по маршрутам саммита БРИКС
В Казани по маршрутам саммита стран БРИКС, который пройдет в 2024 году, появятся новые граффити на подпорных стенах у дорог. Об этом свидетельствуют данные тендера, размещенного на сайте госзакупок.
Всего планируется отремонтировать и разрисовать подпорные стены на 19 объектах.
Речь идет о подпорных стенах, расположенных по ул. Баумана, ул. Вишневского, Фермском шоссе, ул. Университетской, Оренбургском тракте, ул. Чернышевского, ул. Бутлерова, ул. Кави Наджми, ул. Татарстан, 4-й транспортной дамбе, в Щербаковском переулке, по ул. Некрасова, ул. Пушкина, ул. Тихомирнова и ул. Ульянова-Ленина.
Всего на эти цели из бюджета Татарстана планируют выделить 143,3 млн рублей.
Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Все работы должны завершить до 22 ноября 2024 года.
В Казани по маршрутам саммита стран БРИКС должны установить новые урны. На эти цели из бюджета Татарстана готовы выделить 24,755 млн рублей. В общей сложности по маршрутам должно появиться около 5,3 тысячи урн.
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