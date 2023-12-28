В Казани направят почти 25 млн рублей на установку урн по маршрутам саммита БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани по маршрутам саммита стран БРИКС, который пройдет в 2024 году, установят новые урны. На эти цели из бюджета Татарстана готовы выделить 24,755 млн рублей, выяснило «Реальное время».

В общей сложности по маршрутам саммита БРИКС в столице Татарстана должны установить 5,3 тысячи урн. Работы требуется завершить до 22 ноября 2024 года.

Заказчик — ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». В смете непосредственно на установку урн заложено 19,25 млн рублей. Еще 231 тысяча предусмотрена на временные здания и сооружения, 389,7 тысячи — на непредвиденные затраты.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно указу президента России Владимира Путина, саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Глава государства выразил уверенность, что столица Татарстана готова провести встречу «на высшем уровне».



Власти Казани объявили, что к проведению саммита БРИКС-2024 в городе благоустроят 26 городских маршрутов. Работы профинансируют из бюджета Татарстана — республика выделит своей столице на эти цели 6,5 млрд рублей.



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Татьяна Демина