На открытии торгов на Мосбирже доллар пошел в рост

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В последний рабочий день уходящего года курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи составил 89,74 рубля. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов американская валюта подорожала на 38 копеек и продолжает движение вверх.

Спустя 30 минут она преодолела отметку в 90 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Евро стартовал с итогового значения торгов 28 декабря — 99,8 рубля. По состоянию на 7.32 мск европейская валюта отвоевала 15 копеек. Курс юаня к рублю вырос на 0,05 копейки — до 12,60 рубля.

По данным Центробанка, реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции в ноябре вырос на 6,4%. В годовом выражении за январь — ноябрь курс уменьшился на 24,3%. Реальный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 8,3% по сравнению с октябрем, к евро — на 6%.

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Галия Шакирова, Илина Хакимова