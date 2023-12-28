«Ак Барс» потерпел третье поражение подряд

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд, уступив на «Татнефть Арене» магнитогорскому «Металлургу». Матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 1:4 (0:1, 0:2,1:1).

За 17 секунд до конца первого периода ворота Амира Мифтахова «распечатал» форвард «Магнитки» Даниил Вовченко. Во втором периоде преимущество гостей удвоил Архип Неколенко, а Даниил Вовченко оформил дубль. На 46-й минуте встречи Артем Лукоянов отыграл одну шайбу, но Вовченко довел счет до разгромного, оформив хет-трик.

Казанцы занимают седьмое место на «Востоке». За 44 игры команда Зинэтулы Билялетдинова набрала 50 очков. Последний матч этого года «Ак Барс» проведет на своем льду 30 декабря. В столицу Татарстана прибудет «Салават Юлаев».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В прошлом матче «Ак Барс» в гостях проиграл «Сибири». Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:2. До этого казанские хоккеисты проиграли в Екатеринбурге «Автомобилисту» — 2:1.



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Айрат Назипов