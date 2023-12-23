«Ак Барс» проиграл новосибирской «Сибири»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение в Новосибирске от «Сибири». Матч завершился победой хозяев со счетом 4:2.

Счет в матче открыли новосибирские хоккеисты, гол забил Никита Ефремов, преимущество хозяев удвоил Павел Гоголев, а третью шайбу в ворота «Ак Барса» отправил Илья Морозов. Так счет к третьему периоду стал 3:0. Казанские хоккеисты смогли сократить отставание до двух шайб, голами отличились Евгений Свечников и Вячеслав Войнов. Но отыграться игроки из столицы Татарстана не смогли. Четвертую шайбу у «Сибири» забросил Энди Андреофф.

Это уже второе поражение казанского «Ак Барса» за два дня. До этого столичные хоккеисты проиграли в Екатеринбурге «Автомобилисту». Матч завершился со счетом 2:1.



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Александр Зарипов