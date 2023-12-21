«Ак Барс» уступил «Автомобилисту»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение в Екатеринбурге от «Автомобилиста». Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1 (0:0,1:1,1:0).

Первую шайбу в поединке зрители увидели на 23-й минуте игры — ее забросил капитан «барсов» Александр Радулов. До конца второй двадцатиминутки «Автомобилист» отыгрался усилиями Сергея Зборовского. В третьем периоде Сергей Широков вывел хозяев вперед.

Следующий матч хоккеисты «Ак Барса» проведут на выезде с «Сибирью». Игра начнется в субботу, 23 декабря, в 13.30.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В прошлой игре подопечные Зинэтулы Билялетдинова разгромили в гостях омский «Авангард» со счетом 4:0. Первую шайбу в матче забросил Кирилл Семенов, а нападающий Евгений Свечников сделал хет-трик.

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Айрат Назипов