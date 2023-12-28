В Казани рабочего зажало между ковшом погрузчика и грузовиком — возбуждено уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанские следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ» после гибели рабочего. 40-летний мужчина получил травмы на территории одной из производственных баз в поселке Дербышки.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Татарстану, при производстве работ мужчину зажало между ковшом погрузчика и грузовым автомобилем. Его срочно госпитализировали. Медики боролись за жизнь пострадавшего двое суток, но спасти его не удалось.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие даст правовую оценку действиям лиц, которые отвечают за обеспечение безопасности на производстве.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Месяц назад еще на строящемся мосту через Волгу на трассе М-12 в Татарстане погиб рабочий. По предварительным данным, сварщик упал в воду с высоты и пропал без вести. Его тело нашли в реке ниже по течению спустя сутки.

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Айрат Назипов