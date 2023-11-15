В Татарстане сварщик погиб на строящемся мосту на трассе М-12 — прокуратура начала проверку

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На строящемся мосту через Волгу на трассе М-12 в Татарстане погиб рабочий, прокуратура организовала проверку соблюдения требований охраны труда, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы 13 ноября. По предварительным данным, сварщик упал в воду с высоты и пропал без вести. Его тело нашли в реке ниже по течению спустя сутки.

Надзорное ведомство взяло на контроль процессуальную проверку по факту случившегося. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

3 ноября в Татарстане 21-летний рабочий получил смертельный удар током во время монтажа оборудования в районе деревни Дербедень Альметьевского района. Прокуратура организовала проверку.

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Маргарита Головатенко